06 апреля, 09:17

Священник Береговой рекомендовал не тратить время на кулич и пасху в Страстную седмицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

В Страстную седмицу не стоит тратить время на приготовление куличей и пасхи. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Он посоветовал вместо приготовления куличей и пасхи посещать богослужения в период Страстной седмицы. По его мнению, стоит посетить службы, посвященные чтению 12 Евангелий и погребению Спасителя, а также службы в Страстные четверг, пятницу, субботу.

Береговой считает, что куличи и пасху можно купить в магазине. Он также указал, что рецепты куличей не регламентируются никакими канонами.

"Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим", – заявил священник.

Как сообщает RT со ссылкой на исследования свыше 58 миллиардов кассовых чеков, стоимость продуктовой корзины с ингредиентами для кулича в этому году увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, на создание кулича будет потрачена сумма в размере 1 051 рубль. Яйца в конце марта в среднем стоили 133 рубля, молоко – 100 рублей, мука – 88 рублей, цукаты – 182 рубля, сахар – 80 рублей, творог – 109 рублей, изюм – 195 рублей. Цена краски для яиц составляет 51 рубль.

Аналитики выяснили, что стоимость готового кулича в среднем составляет 113 рублей.

Страстная седмица, во время которой верующие вспоминают страдания Иисуса Христа, начнется в этом году 6 апреля и завершится вместе с Великим постом накануне Пасхи, 11 апреля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учить детей печь куличи, красить и расписывать яйца, а также проводить тематические уроки перед Пасхой. По словам парламентария, большинство россиян, независимо от воцерковленности, ассоциирует себя с православием и позитивно относится к церковным традициям.

