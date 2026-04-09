Причиной смерти заслуженного артиста РФ Виктора Яковлева стал рак легких

Фото: кадр из сериала "Адвокат"; режиссеры – Дмитрий Фикс, Александр Павловский, Илья Максимов; производство – Мотор Фильм Студия

Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался от рака легких, сообщили РИА Новости в семье актера.

Прощание с артистом состоится в субботу, 11 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Похоронен он будет на Мироносецком кладбище Пскова.

Яковлев скончался в возрасте 74 лет. Уточнялось, что артист долгое время боролся с болезнью.

На сцене им было сыграно множество ролей. Кроме того, актер снялся как минимум в 24 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился работами в таких проектах, как "Формула преступления", "Закон тайги", "Собор", "София", "Жизнь и судьба", "Дом у большой реки", "Морские дьяволы" и "Улицы разбитых фонарей – 15".