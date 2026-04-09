WSJ: Disney сократит до тысячи рабочих мест

Корпорация Walt Disney Co. в ближайшие несколько недель планирует сократить до тысячи рабочих мест, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, самые крупные сокращения ожидаются в маркетинговом подразделении компании. В настоящий момент Disney проводит консолидацию структур, чтобы оптимизировать расходы и улучшить взаимодействие. Кроме того, в январе были объединены маркетинговые службы ряда подразделений, а также штат стриминговых сервисов Hulu и Disney+.

Отмечается, что компания адаптируется к снижению прибыли в эпоху доминирования стриминга, ужесточению конкуренции с Amazon и уменьшению кассовых сборов. Помимо этого, Disney хочет освободить деньги для того, чтобы инвестировать в цифровой бизнес.

Ранее стало известно, что руководство Disney ведет переговоры с американскими актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром о начале съемок фильма "Красотка-2". Отмечалось, что пока актеры не согласились на участие в новой киноленте. Однако компания уже работает над сценарием.

