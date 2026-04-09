Журналист "Новой газеты" Ролдугин задержан по делу об использовании персональных данных

Журналист и исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин задержан по делу об использовании персональных данных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации столичного главка МВД, уголовное дело было возбуждено 10 марта, в нем фигурирует Ролдугин. В настоящий момент он находится на допросе, кроме того, у него прошли обыски.

О начале обысков в московской редакции издания стало известно 9 апреля. Спецслужбы прибыли в здание для проведения следственных мероприятий примерно в 12:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Помимо этого, издание проверяют на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

В настоящий момент правоохранители установили круг лиц, которые обращались за персональными данными к незаконным информационным ресурсам.

