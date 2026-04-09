Следствие намерено объявить комика Семена Слепакова в международный розыск

Комик Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) будет объявлен в международный розыск, сообщила пресс-служба СК РФ.

В отношении Слепакова было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Следствие установило, что за год комик дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Находясь за границей, он выкладывал в социальные сети посты без соответствующей маркировки.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательств.

Слепаков был признан иноагентом в 2023 году. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против проведения СВО и демонстрировал негативное отношение к военной и государственной службе.

Спустя месяц комик оспорил данное решение. Однако суд в Москве отказался удовлетворять его иск. После этого юморист обратился в Верховный суд, но инстанция также отказалась исключать его из списка иноагентов.

В 2025 году Слепаков пытался через суд добиться уменьшения размера штрафа, назначенного за публикацию постов в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Суд же признал привлечение комика к административной ответственности законным.

В результате юморист был оштрафован на 60 тысяч рублей за неуплату штрафа в размере 30 тысяч рублей за отсутствие пометки иноагента в соцсетях.

