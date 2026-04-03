Новости

03 апреля, 16:00

Политика

Блогера Дудя предложили признать экстремистом после интервью с главой РДК

Фото: РИА Новости/Александр Вильф (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов в РФ) необходимо признать экстремистом после интервью с основателем "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денисом Капустиным (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает RT.

Слуцкий отметил, что поддерживает российских военнослужащих, которые выступили с таким предложением. В связи с этим лидер ЛДПР направил соответствующее письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

По словам Слуцкого, оправдать интервью с Капустиным невозможно, так как тот гордо рассказывал об убийствах русских людей в Брянской области. Парламентарий назвал Капустина "выродком и террористом", добавив, что необходимо наказывать всех, кто каким-либо образом оправдывает террор.

В июне 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Дудя. По информации ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, он продолжил распространять в Сети материалы без пометки иноагента.

Позже в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах. После этого Дудя, который проживает за границей, заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В ноябре 2025 года суд Москвы заочно приговорил блогера к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Свою вину он не признал.

