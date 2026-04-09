Пашинян допустил обсуждение продажи российской концессии на железные дороги Казахстану

Вопрос возможной продажи российской концессии на железные дороги страны может быть затронут в ходе переговоров с делегацией Казахстана, которая находится с визитом в Ереване. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что обсуждения не будут вестись без участия российской стороны.

Концессия – является процессом передачи от государства частной компании права на управление и эксплуатацию определенного объекта или услуги в обмен на выполнение ряда условий.

Железнодорожной системой Армении управляет ЗАО "Южно-кавказская железная дорога", которая является дочерней ОАО "Российские железные дороги". Концессия была заключена в 2008 году сроком на 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков железных дорог Армении. Предполагается, что они позволят соединить армянскую сеть с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх и с ж/д Турции в районе населенного пункта Ахурян.

Принять решение о восстановительных работах Ереван попросил российских партнеров 15 января. Пашинян тогда заявил, что уже разговаривал об этом с Владимиром Путиным.