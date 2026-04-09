09 апреля, 18:35

Виктория Боня предостерегла компанию Романа Товстика от судебных тяжб с ней

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Блогер Виктория Боня прокомментировала иск компании бизнесмена Романа Товстика. Она заявила Super.ru, что ему вообще не стоит с ней судиться.

Ранее сообщалось, что компания "НЛ Континент", которую возглавляет Товстик, обратилась в суд из-за слов блогера о том, что указанная фирма, занимающаяся биодобавками, является пирамидой.

Боня отметила, что пока не видела сам иск и знает о нем только от журналистов, но вместе со своим юристом разберется в ситуации. При этом блогер не считает, что совершила что-то противозаконное, и полагает, что Товстику вообще не стоит с ней судиться, поскольку в его интересах "лучше бы этого не делать".

Кроме того, блогер добавила, что подумывает обратиться за помощью в этом деле к Екатерине Гордон. Причем остается только догадываться, пошутила Боня или все-таки намекнула на то, что Товстику стоит готовиться к новой баталии со звездным юристом.

До этого стало известно, что производитель коктейлей для похудения из Новосибирска NL International подал иски к Боне и телеведущей Маше Малиновской. Иски поступили в суд 6 апреля, они еще не приняты к рассмотрению. Предмет и основания требований также не раскрываются.

По данным "БИР-Аналитик", участником ООО "НЛ Континент" является в том числе Товстик – 30%. Основным видом деятельности указано производство пищевых продуктов. Чистая прибыль организации в 2025 году составила около 1,9 миллиарда рублей.

