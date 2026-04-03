Суд отклонил 10 исков актрисы Лайвли против режиссера Бальдони по делу о домогательствах

Суд отклонил 10 исков актрисы Блейк Лайвли против актера и режиссера Джастина Бальдони по делу о домогательствах, сообщает VOICE.

В одном из исков Лайвли заявила, что Бальдони во время съемок фильма "Все закончится на нас" поцеловал ее в сцене, которая не была заранее прописана в сценарии. Актриса также заявила, что мужчина зашел в ее трейлер, когда она кормила ребенка грудью, а также показал ей видео, на котором запечатлены роды его жены.

Однако судья Льюис Лайман отклонил 10 из 13 исков. Остались иски о нарушении условий договора, преследовании и пособничестве преследованию. Были отклонены обвинения Лайвли в том, что Бальдони высмеивал ее из-за лишнего веса, поскольку это не может служить основанием для иска.

Адвокаты Александра Шапиро и Джонатан Бах, представляющие интересы режиссера, отметили, что рады решению суда.

"Это были очень серьезные обвинения, и мы благодарны суду за тщательный анализ фактов, законодательства и представленных объемных доказательств. Оставшаяся часть дела значительно сузилась, и мы с нетерпением ждем возможности представить свою позицию по этим искам в суде", – отметили представители Бальдони.

Однако Лайвли решение суда шокировало. Представитель артистки заявил Daily Mail, что дело о сексуальных домогательствах не будет доведено до конца не из-за того что обвиняемые "не сделали ничего такого", а потому что суд решил, что Лайвли была "независимым подрядчиком, а не сотрудником".

Актриса обвинила Бальдони в домогательствах и подала на него в суд в декабре 2024 года. По словам Лайвли, он открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

Спустя время Бальдони подал ответный иск против Лайвли и ее супруга Райана Рейнольдса. Их обвинили в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требовали суда присяжных компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.

