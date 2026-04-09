РИА Новости: производитель коктейлей для похудения подал иски к Боне и Малиновской

09 апреля, 11:01

Производитель коктейлей для похудения подал иски к Боне и Малиновской

Производитель коктейлей для похудения из Новосибирска NL International подал иски к блогеру Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской, указано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иски поступили в суд 6 апреля, в настоящий момент они еще не приняты к рассмотрению. Кроме того, пока не сообщаются предмет и основания требований. Предположительно, в исках к медиаперсонам могут быть заявлены требования о защите деловой репутации.

В декабре прошлого года компания обратилась с иском о защите деловой репутации к воронежскому блогеру Гаяне Арутюнян, а в 2024 году суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск NL International к блогеру Дмитрию Семирядову. Ответчика обязали опровергнуть два высказывания в аудиоматериале под заголовком "Как защититься от недобросовестных продавцов".

Согласно данным "БИР-Аналитик", участниками ООО "НЛ Континент" являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%). Основным видом деятельности указано производство пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, а чистая прибыль в 2025 году составила около 1,9 миллиарда рублей.

Ранее директор российского певца Алексея Глызина Максим Глотов заявил, что ничего не знает об иске Российского авторского общества (РАО) к артисту. Речь идет о требовании взыскать с исполнителя 480 тысяч рублей за композиции "Ты не ангел" и "Поздний вечер".

Глотов отметил, что узнал информацию об иске к певцу из СМИ. В связи с этим он не смог рассказать подробности по поводу данных разбирательств.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

