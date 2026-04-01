01 апреля, 14:20

Общество
Экономист Сафонов: 6-дневная рабочая неделя не увеличит производительности труда

Фото: depositphotos/photographee.eu

Переход на шестидневную рабочую неделю не приведет к росту производительности труда, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Своим мнением он поделился в эфире радио КП.

Экономист напомнил, что в разные периоды Россия входила то в тройку, то в пятерку стран с максимальным количеством отработанных часов. В качестве примера он привел Германию, где граждане трудятся на 600 часов в год меньше.

"И проблема как раз не в количестве часов, а в качестве этого рабочего дня. И в первую очередь это зависит от работодателя", – подчеркнул специалист.

Для повышения эффективности, по его мнению, необходимо провести модернизацию производства, сократить неэффективные рабочие места, требующие значительного уровня затрат физического труда, оптимизировать управленческие процессы, а также автоматизировать учет и логистику.

Инициативу о переходе на шестидневку с 12-часовой рабочей сменой ранее озвучилроссийский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, введение такого графика поспособствует более быстрой адаптации к внешним ограничениям и ускорению экономической трансформации.

Его идею поддержал зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, указавший на то, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график, а многие работают не только в субботу, но и в воскресенье.

Однако Госдума, напротив, раскритиковала предложение. В частности, депутат Ярослав Нилов подчеркнул, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. В свою очередь, Общественная палата предложила Дерипаске самому поработать простым рабочим на своих заводах и лично прочувствовать 12-часовую смену.

Идею ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовой сменой предложили в России

Читайте также


общество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

