Экономист Сафонов: 6-дневная рабочая неделя не увеличит производительности труда

Фото: depositphotos/photographee.eu

Переход на шестидневную рабочую неделю не приведет к росту производительности труда, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Своим мнением он поделился в эфире радио КП.

Экономист напомнил, что в разные периоды Россия входила то в тройку, то в пятерку стран с максимальным количеством отработанных часов. В качестве примера он привел Германию, где граждане трудятся на 600 часов в год меньше.

"И проблема как раз не в количестве часов, а в качестве этого рабочего дня. И в первую очередь это зависит от работодателя", – подчеркнул специалист.

Для повышения эффективности, по его мнению, необходимо провести модернизацию производства, сократить неэффективные рабочие места, требующие значительного уровня затрат физического труда, оптимизировать управленческие процессы, а также автоматизировать учет и логистику.

Инициативу о переходе на шестидневку с 12-часовой рабочей сменой ранее озвучилроссийский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, введение такого графика поспособствует более быстрой адаптации к внешним ограничениям и ускорению экономической трансформации.

Его идею поддержал зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, указавший на то, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график, а многие работают не только в субботу, но и в воскресенье.

Однако Госдума, напротив, раскритиковала предложение. В частности, депутат Ярослав Нилов подчеркнул, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. В свою очередь, Общественная палата предложила Дерипаске самому поработать простым рабочим на своих заводах и лично прочувствовать 12-часовую смену.