У экс-участницы "Дома-2" Реутовой был сбой психики из-за запрещенных веществ

У экс-участницы шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлии Реутовой произошел психический сбой из-за стресса и запрещенных веществ, рассказал волонтер Нурлан Багиров в интервью телеведущей Иде Галич.

Ранее в СМИ появилось видео с русскоговорящей девушкой, которая была одета в грязную и рваную одежду. Она была дезориентирована, выбрасывала вещи, но отказывалась от помощи. Позже лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде узнал в ней Реутову.

Она известна как цирковая артистка, специализирующаяся на акробатических номерах с использованием воздушной сетки. По данным СМИ, Реутова стала бездомной и жила на пляже в Паттайе, а также потеряла память и теперь якобы не помнит даже собственного имени.

Багиров отметил, что врачи выявили у девушки психический сбой, связанный со стрессом, запрещенными веществами и "сильными страданиями".

"Все в совокупности привело к такой форме психического заболевания", – заключил он.

Девушка находится на принудительном лечении в тайской клинике. После этого ее отправят в женский реабилитационный центр в Дагестане. Свою помощь в лечении предложил российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов.

