09 апреля, 16:26

Шоу-бизнес

У экс-участницы "Дома-2" Реутовой был сбой психики из-за запрещенных веществ

Фото: телеграм-канал Baza

У экс-участницы шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлии Реутовой произошел психический сбой из-за стресса и запрещенных веществ, рассказал волонтер Нурлан Багиров в интервью телеведущей Иде Галич.

Ранее в СМИ появилось видео с русскоговорящей девушкой, которая была одета в грязную и рваную одежду. Она была дезориентирована, выбрасывала вещи, но отказывалась от помощи. Позже лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде узнал в ней Реутову.

Она известна как цирковая артистка, специализирующаяся на акробатических номерах с использованием воздушной сетки. По данным СМИ, Реутова стала бездомной и жила на пляже в Паттайе, а также потеряла память и теперь якобы не помнит даже собственного имени.

Багиров отметил, что врачи выявили у девушки психический сбой, связанный со стрессом, запрещенными веществами и "сильными страданиями".

"Все в совокупности привело к такой форме психического заболевания", – заключил он.

Девушка находится на принудительном лечении в тайской клинике. После этого ее отправят в женский реабилитационный центр в Дагестане. Свою помощь в лечении предложил российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов.

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

