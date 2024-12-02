Небольшой снег и легкий мороз ожидаются в Москве 31 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комфортная погода с небольшим снегом и легким морозом прогнозируется в Москве 31 декабря. Об этом специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

Кроме того, эксперт отметила, что 1 декабря в столице было теплым, средняя суточная температура на метеостанции ВДНХ составила 1,5 градуса. Температура в первых числах месяца также ожидается выше нормы, уточнила Позднякова.

Между тем снежный покров в городе установится 7 декабря, но на следующий день он растает. Основные надежды с его формированием у метеорологов связаны с последним днем первой декады декабря.

В то же время, по прогнозам специалистов, снега в Москве будет мало как минимум до середины декабря. Причина – прогнозируемая теплая погода и небольшое количество осадков.