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02 декабря, 13:15

Культура

Все билеты на балет Большого театра "Щелкунчик" на 17 декабря проданы

Все билеты на балет Большого театра "Щелкунчик" на 17 декабря проданы

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Все билеты на балет Большого театра "Щелкунчик" на 17 декабря проданы. Об этом сообщили в администрации театра. В этот раз купить билеты можно только онлайн. Периодически на сайте плохо грузятся страницы из-за большого числа желающих.

В так называемой полной категории цена билета составляет 5 тысяч рублей. Такая же она по программам "Пушкинская карта" и "60 плюс". Дешевле всего обойдется тариф "Молодежный". Он рассчитан на зрителей от 14 до 22 лет. Стоимость билета составит 1 250 рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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