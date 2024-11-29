Актер Владимир Машков объяснил новую систему покупки билетов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые правила продажи билетов по паспорту помогут остановить проблемы с перекупщиками. Об этом в беседе с ТАСС заявил народный артист России, художественный руководитель "Современника" и Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Худрук "Современника" подчеркнул, что это также поможет лучше контролировать посещение массовых мероприятий.

"Мы ведь привыкли к тому, что при регистрации на сайтах госуслуг, покупке железнодорожных и авиабилетов необходимо указывать свои паспортные данные. И это не вызывает у нас никаких вопросов. Покупка билетов в театр или на концерт – то же самое", – сказал Машков.

Он также выразил уверенность в том, что у правительства Москвы есть все возможности, чтобы сделать период адаптации к новым правилам более спокойным.

Между тем Депкульт Москвы обновил правила покупки билетов и посещения подведомственных учреждений. Теперь желающие смогут купить билеты, используя паспорт, водительское удостоверение, социальную карта москвича, студенческий билет или пенсионное удостоверение. При этом новые правила относятся к билетам на мероприятия, запланированные с 15 марта 2025 года.