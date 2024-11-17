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17 ноября, 11:55

Культура

"Киноулица": Елена Цыплакова

"Киноулица": Елена Цыплакова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой РФ Еленой Цыплаковой советскую драму "Школьный вальс" и те локации Москвы, где снимался этот фильм: улица Чаплыгина, Малый Палашевский переулок, Речной вокзал.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса расскажет, почему картину пытались запретить, как судьба героини сказалась на ее жизни, развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом, режиссером и артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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