"Киноулица": Елена Цыплакова

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой РФ Еленой Цыплаковой советскую драму "Школьный вальс" и те локации Москвы, где снимался этот фильм: улица Чаплыгина, Малый Палашевский переулок, Речной вокзал.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса расскажет, почему картину пытались запретить, как судьба героини сказалась на ее жизни, развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом, режиссером и артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".