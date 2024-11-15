Киностудию имени Максима Горького модернизируют к 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве планируют модернизировать Киностудию имени Максима Горького к 2026 году, сообщает информационный центр правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

Киностудия перешла в собственность города в 2023 году. Благодаря этому стала возможна ее реконструкция, отметил Фурсин. Планируется обновить существующий студийный комплекс и построить новые объекты. Работы уже начаты.

"К 2026 году завершится строительство сразу пяти объектов на двух территориях киностудии, включая историческую площадку. У кинопроизводителей появятся новые возможности для работы и творчества благодаря современным павильонам, цифровым студиям, виртуальным декорациям, помещениям для захвата движений и другим технологиям, которые еще буквально вчера казались невозможными", – сказал Фурсин.

На территории фабрики детско-юношеского контента по адресу Сергея Эйзенштейна, 8, построят три новых здания – Центр костюма и реквизита, новый производственный комплекс и сервисный центр. При этом строительство сервисного центра уже завершено.

В новом производственном комплексе будут расположены съемочные павильоны, две цифровые студии и помещения для резидентов-кинокомпаний, а на месте будущего Центра костюма и реквизита уже вырыт котлован и заложена фундаментная плита.

В рамках модернизации также проводят капитальный ремонт существующих зданий. К примеру, на улице Сергея Эйзенштейна обновили кровлю и фасады зданий, реконструируют исторический широкоформатный кинозал.

На второй территории киностудии в Валдайском проезде возводят два новых объекта. Основным является студийно-производственный комплекс, где обустроят современные съемочные павильоны, просмотровые студии, гримерки, помещения для массовки и прочее. Вторым объектом станет административно-хозяйственное строение с паркингом.

Кроме того, к концу 2025 года прилегающая территория к комплексам киностудии будет благоустроена.

Как ранее заявлял Сергей Собянин, площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое. При этом наиболее масштабные работы будут реализованы на площадке киностудии в Валдайском проезде, доме 16.

В Москве реализуется программа создания индустрии современного кино. Все это требует создания современной инфраструктуры. Один из таких проектов – это воссоздание знаменитой студии Горького, считает градоначальник.