На территории Киностудии имени Максима Горького будут построены три новых здания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории Киностудии имени Максима Горького построят три новых здания для административных и хозяйственных нужд. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, общая площадь объектов составит более 10,7 тысячи квадратных метров.

"В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита", – сказал Ефимов.

Отмечается, что специалисты уже демонтировали ветхие постройки и возвели двухэтажный сервисный центр. Сейчас идет строительство кинопроизводственного комплекса и центра реквизита.

Кроме того, планируют отремонтировать кровлю и фасады, а также восстановить помещения широкоформатного зала и лабораторного корпуса. По окончании работ запланировано благоустройство территории.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Юлиана Княжевская отметила, что для строительства были внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 гектара.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин добавил, что данные работы, а также присоединение ранее к студии кинозавода "МЕТМАШ" на Рязанском проспекте дадут новые возможности для развития отечественной киноиндустрии.

Ранее стало известно, что Киностудия сменила название впервые за 20 лет. С 2003 года она называлась "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького", а теперь – "Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького" или просто "Киностудия имени М. Горького".

В 2023 году здесь открылось шесть цифровых креативных студий общей площадью две тысячи квадратных метров и новый павильон виртуального продакшена. За последние четыре года Киностудия произвела и выпустила в свет более 50 игровых и неигровых фильмов и сериалов.