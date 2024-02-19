Киностудия имени Максима Горького сменила название впервые за 20 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Киностудия имени Максима Горького впервые за последние 20 лет сменила название, заявила гендиректор учреждения Юлиана Слащева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"С 2003 года наше акционерное общество называлось "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького", а теперь "Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького" или просто "Киностудия имени М. Горького", – сообщила она.

По словам Слащевой, наименование пришлось укоротить, однако, несмотря на изменения, были сохранены исторические корни и вектор развития деятельности учреждения, а именно выпуск детско-юношеского кино.

Гендиректор уточнила, что учреждение возобновило работу над своим кинопроизводством. За последующие три года студия планирует при поддержке правительства Москвы стать мощным высокотехнологичным кинокомплексом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжает формироваться кинокластер мирового уровня. Так, на месте заброшенного пустыря создается кинопарк "Москино" – самая крупная в мире площадка для съемок натурного кино. Его визитной карточкой станет киностудия имени Горького. Общая площадь кластера составит свыше 171 гектара.



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