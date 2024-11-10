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10 ноября, 12:00

Культура

"Киноулица": Сергей Никоненко

"Киноулица": Сергей Никоненко

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко драматическую киноповесть о героическом поколении, на долю которого выпали страшные испытания, "Завтра была война" и Москву того времени, а также улицы, на которых снимался фильм: Пушкинскую площадь, Старопименовский переулок, Сретенку.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Артист же вспомнит, как дипломная работа выпускника ВГИКа стала классикой, развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом, режиссером и артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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