"Киноулица": Сергей Никоненко

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко драматическую киноповесть о героическом поколении, на долю которого выпали страшные испытания, "Завтра была война" и Москву того времени, а также улицы, на которых снимался фильм: Пушкинскую площадь, Старопименовский переулок, Сретенку.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Артист же вспомнит, как дипломная работа выпускника ВГИКа стала классикой, развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом, режиссером и артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".

