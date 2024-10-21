Собянин поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с днем рождения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин отправил народному артисту РСФСР, актеру и кинорежиссеру Никите Михалкову поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Она размещена на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам градоначальника, Михалков вносит большой вклад в развитие российского и мирового кино, сохранение и приумножение традиций русской культуры.

"Ваш дар организатора находит воплощение в успешном проведении Московского международного кинофестиваля, который дарит зрителям новые имена, яркие премьеры и незабываемые впечатления", – отметил мэр, пожелав режиссеру здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.

Ранее Михалков заявил, что отечественный кинематограф переживает мощный подъем. По его мнению, люди хотят пересматривать картины – это и есть признак развития. Отечественные фильмы "сообразны психологическому ощущению мира российского зрителя", поэтому их и смотрят, объяснил народный артист РСФСР.