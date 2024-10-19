"Тайны души": Александр Яцко

В начале 80-х дипломированный архитектор Александр Яцко приехал из Минска в Москву. Тяга к актерскому творчеству привела его в школу-студию МХАТ.

В 1985 году с легкой руки Анатолия Эфроса он вышел на сцену Театра на Таганке. В том же году советские зрители впервые увидели Яцко в кино. А через 10 лет актер попробовал себя и в качестве режиссера, поставив на Таганке спектакли "Генрих Четвертый" и "Ричард Второй".

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