28 сентября, 08:45Культура
"Тайны души": Александр Пятков
Зрители запомнили его по первой же роли. Образ фонвизинского Митрофанушки у Александра Пяткова получился невероятно ярким и точным. Артист занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как единственный в мире актер, сыгравший более 1 000 ролей.
Александру Пяткову посчастливилось не просто сняться в самых народных советских фильмах. Большинство его фраз, произнесенных в кадре, стали не просто любимыми, но и крылатыми.
Сегодня Александр Пятков редко выходит на театральную сцену. Зато его выступления часто можно услышать со сцены эстрады. Подробнее – в программе "Тайны души".