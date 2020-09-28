"Тайны души": Александр Пятков

Зрители запомнили его по первой же роли. Образ фонвизинского Митрофанушки у Александра Пяткова получился невероятно ярким и точным. Артист занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как единственный в мире актер, сыгравший более 1 000 ролей.

Александру Пяткову посчастливилось не просто сняться в самых народных советских фильмах. Большинство его фраз, произнесенных в кадре, стали не просто любимыми, но и крылатыми.

Сегодня Александр Пятков редко выходит на театральную сцену. Зато его выступления часто можно услышать со сцены эстрады. Подробнее – в программе "Тайны души".

