Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 08:45

Культура

"Тайны души": Александр Пятков

"Тайны души": Александр Пятков

"Раскрывая тайны звезд": фильмы о любви

Книжная ярмарка началась в Пушкинском музее

"Cделано в Москве": "Гостья из будущего"

Экскурсии по съемочным павильонам начались в кинопарке "Москино"

Премьера спектакля "Дар" прошла в Театре на Таганке

"Интервью": Анна Трапкова – о современных музеях

"Сити": москвичам рассказали о ярких спектаклях уходящего сентября

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова рассказала о многообразии программ музея

Умерла британская актриса Мэгги Смит

Зрители запомнили его по первой же роли. Образ фонвизинского Митрофанушки у Александра Пяткова получился невероятно ярким и точным. Артист занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как единственный в мире актер, сыгравший более 1 000 ролей.

Александру Пяткову посчастливилось не просто сняться в самых народных советских фильмах. Большинство его фраз, произнесенных в кадре, стали не просто любимыми, но и крылатыми.

Сегодня Александр Пятков редко выходит на театральную сцену. Зато его выступления часто можно услышать со сцены эстрады. Подробнее – в программе "Тайны души".

Читайте также
Программа: Тайны души
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика