17 сентября, 13:45Культура
"Сити": топ-3 нон-фикшн книги прошедшей Московской международной книжной ярмарки
Команда проекта "Сити" составила подборку из трех книг в жанре нон-фикшн, которые были представлены на Московской международной книжной ярмарке в "Экспоцентре". На третьем месте – "Большая книга Формулы-1". Ее написали три журналиста, которые много лет занимались темой гран-при и знакомы с известными мировыми гонщикам.
На втором месте расположилась книга "Монстры у порога", посвященная литературным чудовищам XIX века. На вершине рейтинга – биография предпринимателя Илона Маска, написанная Уолтером Айзексоном.
Подробнее – в программе "Сити".