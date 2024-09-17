"Сити": топ-3 нон-фикшн книги прошедшей Московской международной книжной ярмарки

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех книг в жанре нон-фикшн, которые были представлены на Московской международной книжной ярмарке в "Экспоцентре". На третьем месте – "Большая книга Формулы-1". Ее написали три журналиста, которые много лет занимались темой гран-при и знакомы с известными мировыми гонщикам.

На втором месте расположилась книга "Монстры у порога", посвященная литературным чудовищам XIX века. На вершине рейтинга – биография предпринимателя Илона Маска, написанная Уолтером Айзексоном.

Подробнее – в программе "Сити".