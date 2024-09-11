"Сити": москвичам представили подборку концертов, которые стоить посетить в сентябре

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11 сентября, 16:45

Культура

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13 сентября в "Острове мечты" в концертном зале "Москва" исполнят главные хиты 80-х, 90-х и 2000-х. На одной сцене соберутся Татьяна Буланова, Лена Катина из группы "Тату", группа "На-На", "Отпетые мошенники", Маша Распутина, группа Hi-Fi, Шура. И это только часть артистов. На сцене прозвучат хиты: "Яблоки ела", "Нас не догонят", "Фаина", "Фантазер" и многие другие. Шоу начнется в 19:00.

А для любителей классической музыки в "Зарядье" выступит симфонического оркестра Мариинского театра. Ему более 200 лет. И он входит в список 20 лучших оркестров мира. В разное время за дирижерский пульт вставали Чайковский, Вагнер и Рахманинов. А сейчас управляет оркестром Валерий Гергиев. 12 сентября в 20:00 оркестр исполнит симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича.

Подробнее – в программе "Сити".

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