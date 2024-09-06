"Звезды советского экрана": "Подвиг разведчика"

1987 год. Весна. В стране начинает бушевать перестройка, но некоторые традиции пока незыблемы. Одна из привычек советских людей – регулярно ходить в кино и следить за новинками. Для этого нужно читать журнал "Советский экран". В майском номере издания среди прочих материалов была опубликована статья о легендарном фильме "Подвиг разведчика", которому исполнялось 40 лет. Спустя большое количество времени его продолжали показывать в кинотеатрах, а публика раскупала билеты, как будто на премьеру.

Кому Сергей Эйзенштейн дал прозвище "Царь-режиссер"? Чем был хорош сценарий фильма "Подвиг разведчика" и чем плох? Чем зарабатывал режиссер Борис Барнет до кинематографа? Почему Сергею Мартинсону не дали сыграть главного фашистского генерала в картине? Что такое "застольный период" работы?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".