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15 августа, 07:40

Культура

"Звезды советского экрана": "Легенда о Тиле"

"Звезды советского экрана": "Легенда о Тиле"

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СССР готовится к встрече 1975 года. Кинозрители выстраиваются в очереди за последним в году номером журнала "Советский экран". На центральном развороте – рубрика "Идут съемки". На нем разместили подборку цветных фотографий и заметки со съемочной площадки большого проекта режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова – экранизации исторического романа о Тиле Уленшпигеле.

Как в борьбе за главную роль малоизвестный эстонский актер обошел звезду кино Юозаса Будрайтиса? Какое прозвище придумал для Лембита Ульфсака его партнер Евгений Леонов? В каких кадрах фильма "Легенда о Тиле" можно увидеть дочь Владимира Наумова и Натальи Белохвостиковой?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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