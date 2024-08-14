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14 августа, 07:40

Культура

"Звезды советского экрана": "Молодая жена"

"Звезды советского экрана": "Молодая жена"

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Июль 1979 года. На обложке свежего номера журнала "Советский экран" – лицо Анны Каменковой. Зрители СССР открыли для себя имя актрисы совсем недавно – после того, как фильм "Молодая жена" с Каменковой в главной роли прогремел по всей стране и был признан лучшим в этом прокатном сезоне.

Как отозвался режиссер фильма "Молодая жена" о внешности Анны Каменковой? Почему Сергей Проханов во время съемок оглох? Как страсть к пирожным привела в кино студентку Елену Мельникову? Зачем режиссер довел до слез пятилетнюю девочку?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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