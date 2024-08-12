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12 августа, 07:40

Культура

"Звезды советского экрана": "Адъютант его превосходительства"

"Звезды советского экрана": "Адъютант его превосходительства"

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Февраль 1972 года. По телевизору в очередной раз повторяют пятисерийный фильм "Адъютант его превосходительства", который пользовался большой популярностью. На этой волне самый раскупаемый в стране журнал о кино "Советский экран" пригласил исполнителя главной роли Юрия Соломина, чтобы побеседовать с ним о такой актерской удаче.

Почему Михаил Ножкин так и не сыграл главную роль в "Адъютанте его превосходительства"? Правда ли, что Юрий Соломин приснился режиссеру? Как Владислав Стржельчик заложил традицию изображать в кино классовых врагов благородными и умными людьми? Почему сериал "Адъютант его превосходительства" боялись показывать публике?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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