"Звезды советского экрана": "Адъютант его превосходительства"

Февраль 1972 года. По телевизору в очередной раз повторяют пятисерийный фильм "Адъютант его превосходительства", который пользовался большой популярностью. На этой волне самый раскупаемый в стране журнал о кино "Советский экран" пригласил исполнителя главной роли Юрия Соломина, чтобы побеседовать с ним о такой актерской удаче.

Почему Михаил Ножкин так и не сыграл главную роль в "Адъютанте его превосходительства"? Правда ли, что Юрий Соломин приснился режиссеру? Как Владислав Стржельчик заложил традицию изображать в кино классовых врагов благородными и умными людьми? Почему сериал "Адъютант его превосходительства" боялись показывать публике?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".