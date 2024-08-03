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Новости

03 августа, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Николай Валуев

"Откройте, Давид": Николай Валуев

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Давид Виннер приехал в Государственную Думу, чтобы встретиться с политическим и спортивным деятелем, депутатом и лучшим другом детей – Николаем Валуевым. Как Олимпиада превратилась в шоу, какие виды спорта исключают из программы соревнований и почему? Можно ли остановить влияние коммерции на истинные идеи спорта? Почему Николай Сергеевич Валуев раскритиковал предложенный Оксаной Пушкиной закон против домашнего насилия? Так ли нам необходим "суверенный интернет" и вернется ли в нашу жизнь цензура?

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