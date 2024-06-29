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29 июня, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Елена Валюшкина

"Откройте, Давид": Елена Валюшкина

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Почему "Бесприданница" – это эмоционально сложный спектакль для актрисы Елены Валюшкиной? Почему кто-то из зрителей отказывается воспринимать такую версию пьесы А. Островского? Почему это принципиально новый взгляд на персонаж Хариты Игнатьевны?

В программе Давид Виннер и Елена Валюшкина поговорили о Фаине Раневской, о книге А. Н. Островского и авторском кино, современных сценариях и режиссерах, о принципиальных отличиях нового поколения артистов, а также о том, каких ролей не хватает самой Елене Валюшкиной.

Подробнее о хорошем кино, эйджизме и новых проектах– в программе "Откройте, Давид".

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