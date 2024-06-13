Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 14:00

Культура

"Сити": документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" вышел на экраны кинотеатров в РФ

"Сити": документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Спектакль Марины Брусникиной прошел на фестивале "Красная площадь"

Актриса Ревенко рассказала о спектакле "Друзья" в Театре Наций

"Это Москва. Транспорт": Москва Церетели

Концерт "Хиты Элвиса Пресли" подготовили в ММДМ

Более тысячи музыкантов из РФ и 18 стран приняли участие в Moscow Jazz Festival

"Звезды советского экрана": "Чужие письма"

Концерт духовых оркестров прошел на Красной площади

Показ мод прошел в Москве ко Дню России

Москвичам рассказали, на какие мероприятия в День России сходить в Москве

Документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" вышел на экраны российских кинотеатров. Над озвучкой работал Константин Хабенский в паре с Николаем Дроздовым. Это фильм о редком и неуловимом снежном барсе (ирбисе).

Чтобы показать барсов широкой аудитории, съемочной группе потребовалось три года. Операторы работали при 35 градусах мороза. В мире ирбисов осталось не более четырех тысяч, а в России – порядка 87 особей.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика