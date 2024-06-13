"Сити": документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" вышел на экраны российских кинотеатров. Над озвучкой работал Константин Хабенский в паре с Николаем Дроздовым. Это фильм о редком и неуловимом снежном барсе (ирбисе).

Чтобы показать барсов широкой аудитории, съемочной группе потребовалось три года. Операторы работали при 35 градусах мороза. В мире ирбисов осталось не более четырех тысяч, а в России – порядка 87 особей.

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