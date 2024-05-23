"Звезды советского экрана": зрелые роли Валентина Гафта

Июль 1988 года. В журнала "Советский экран" в рубрике "Вопрос актеру" поклонникам отвечает актер Валентин Гафт.

Как Валентин Гафт попал в "Гараж" к Эльдару Рязанову? Что артист хотел сделать с конем, с которым снимался в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"? Почему он даже не принял попытки начать ухаживать за Ольгой Остроумовой, когда они познакомились? И какой конфуз приключился с Гафтом на съемках "Чародеев"? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".