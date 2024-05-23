Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 17:00

Культура

"Звезды советского экрана": зрелые роли Валентина Гафта

"Звезды советского экрана": зрелые роли Валентина Гафта

12 новых культурно-досуговых пространств построят в Москве в течение двух лет

Вручение премии ТЭФИ состоится в апреле 2025 года

Москвичам представили культурную программу на 23 мая

"Моя Москва": Андрей Соколов. Часть 2

ВДНХ станет одной из площадок фестиваля "Интермузей"

Пресс-конференция, посвященная роли театра в России и мире, прошла в столице

Актер Федор Лавров рассказал, как нужно отдыхать при большой нагрузке

"Интервью": Федор Лавров – об актерском амплуа

"Сити": концерт певицы просто Лера состоится в клубе "1930 Moscow" 24 мая

Июль 1988 года. В журнала "Советский экран" в рубрике "Вопрос актеру" поклонникам отвечает актер Валентин Гафт.

Как Валентин Гафт попал в "Гараж" к Эльдару Рязанову? Что артист хотел сделать с конем, с которым снимался в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"? Почему он даже не принял попытки начать ухаживать за Ольгой Остроумовой, когда они познакомились? И какой конфуз приключился с Гафтом на съемках "Чародеев"? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика