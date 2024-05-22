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22 мая, 14:00

Культура

"Сити": концерт "8 историй под звездным небом" состоится в Московском планетарии 25 мая

"Сити": концерт "8 историй под звездным небом" состоится в Московском планетарии 25 мая

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В Московском планетарии пройдет концерт "8 историй под звездным небом". Автором проекта выступил композитор Леонид Овруцкий. Увидеть шоу можно в субботу, 25 мая, в 20:00.

В воскресенье, 26 мая, в Доме музыки состоится выступление ансамбля грузинского многоголосия "Acapella Saqartvelo". В их репертуар входят песни разных регионов Грузии, сопровождающие людей во время свадеб и праздников, а также древние церковные песнопения.

Подробности – в программе "Сити".

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