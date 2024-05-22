22 мая, 11:45Культура
Актер Федор Лавров рассказал, как строится работа над ролью преступника в кино
Сложно ли изображать на экране преступников – убийц и маньяков? По какому принципу строится работа над такой ролью? И приходится ли оправдывать своего героя? Об этом рассказал актер Федор Лавров.
Большое интервью с артистом выйдет в среду, 22 мая, в эфире телеканала Москва 24.
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