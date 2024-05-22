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Новости

22 мая, 11:45

Культура

Актер Федор Лавров рассказал, как строится работа над ролью преступника в кино

Актер Федор Лавров рассказал, как строится работа над ролью преступника в кино

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 22 мая

Премьера спектакля по пьесе Леонида Зорина прошла в Театре на Таганке

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится 100 дней

Ароматный фестиваль "Будущее в цветах" стартовал на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях 21 мая

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Актеры читали поэзию Пушкина в рамках акции "Ночь в музее"

Сложно ли изображать на экране преступников – убийц и маньяков? По какому принципу строится работа над такой ролью? И приходится ли оправдывать своего героя? Об этом рассказал актер Федор Лавров.

Большое интервью с артистом выйдет в среду, 22 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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