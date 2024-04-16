"Сити": спектакль "Свадьба" Александра Карпушина представили в Театре на Таганке

Театр на Таганке представил на Новой сцене премьеру спектакля режиссера Александра Карпушина "Свадьба" по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина.

Место действия – провинциальный город, куда девушка Таня возвращается из столицы. Здесь встреча с одноклассником Мишей, влюбленным в нее еще со школы, меняет судьбы молодых людей. Ближайший показ спектакля состоится 16 мая.

На сцене филиала Московского драматического театра имени А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля "Белый вальс" в постановке режиссера Бориса Дьяченко. В основе постановки лежит пьеса русского драматурга Алексея Арбузова "Мой бедный Марат". Ближайшие показы пройдут 23 и 24 апреля.

Подробности об этих и других театральных постановках – в программе "Сити".