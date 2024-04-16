Экспозицию "Всегда Зоя. Выставочный роман" открыли в Центре Вознесенского

В Москве, в Центре Вознесенского, открылась экспозиция "Всегда Зоя. Выставочный роман". Она приурочена к столетию писательницы Зои Богуславской.

А библиотека-читальня имени Тургенева приглашает пройти "По следам литературных героев". Маршрут включает Мясницкую улицу и ее окрестности – места действия книг Александра Дюма, Михаила Булгакова, Льва Толстова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.