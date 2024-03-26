"Сити": три музыкальные пластинки, которые можно послушать на досуге

Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 музыкальных виниловых пластинок. На третьем месте – альбом OK Computer британской рок-группы Radiohead. Это третий студийный альбом группы, который входит в список "500 величайших альбомов всех времен" журнала Rolling Stone.

Второе место заняла пластинка "Музыка для Алексея Любимова" московского композитора Павла Карманова. На вершине рейтинга – Ella and Louis again ("И вновь Элла и Луи") джазовых исполнителей Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга.

Подробнее – в программе "Сити".