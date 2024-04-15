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15 апреля, 10:45

Культура

Акция "Библионочь" пройдет в столице с 20 на 21 апреля

Акция "Библионочь" пройдет в столице с 20 на 21 апреля

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В Москве с 20 на 21 апреля пройдет ежегодная акция "Библионочь". В этот раз в ней примут участие более 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и других учреждений. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По традиции акция стартует с детской программы "Библиосумерки". В 16:00 начнутся спектакли, мастер-классы, интерактивные шоу и встречи с писателями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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