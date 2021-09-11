"Тайны души": Протоиерей Димитрий Рощин

Сын известных родителей – драматурга Михаила Рощина и народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой, в молодости вел вполне светскую жизнь. Успешно окончив ВГИК, Дмитрий Рощин успел попробовать себя на актерском поприще. На самом взлете своей творческой карьеры Дмитрий Рощин уезжает в деревню к своему духовному отцу священнику Владимиру Волгину.

Там он серьезно задумывается о том, что такое вера. Его поездка затянется на год. И в Москву он вернется совершенно другим. С твердым решением посвятить себя служению Богу.

Обретя с верой абсолютную свободу, он служит уже третий десяток лет. Долгое время протоиерей Димитрий Рощин возглавлял приход храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. Именно в его стенах у него появилось немало духовных детей из актерской среды. Для них он стал не только наставником, но и верным другом. Сегодня протоиерей Димитрий Рощин является настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах.