Собянин рассказал, какие мероприятия пройдут в День города

В выходные Москва отмечает День города. При этом масштабных шоу не планируется, рассказал Сергей Собянин.

"Салюты будут. Все будет за исключением концертов на больших площадках. Будет концерт в "Зарядье", ну, такой, локальный, как и в прошлом году. Больших площадок мы не планируем. Локальные концерты в домах культуры, в концертных залах – да, они будут", – сообщил мэр.

По словам градоначальника, откроется 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом.

Собянин отметил, что можно будет прогуляться по городу, почувствовать праздничную атмосферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.