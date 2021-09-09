"Москва сегодня": Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД

Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Также мэр Москвы предложил жителям столицы выбрать для нее название.

"Да, эта, конечно, станция, по сути дела, – новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем над названием", – сказал Собянин.

Жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) уже предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов.

Пассажиропоток только на станции МЦД-2 Каланчевская составляет 9 тысяч человек в сутки. Однако, по прогнозам, после запуска МЦД-4, пассажиропоток вырастет более чем в 3 раза и превысит 32 тысячи человек. По этому показателю новый хаб превзойдет даже некоторые большие столичные вокзалы. Об этом – в программе "Москва сегодня".