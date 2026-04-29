Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 16:35

Общество

Стоимость обучения в вузах РФ увеличилась почти на 11% за год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость обучения в российских вузах увеличилась на 10,7% за год. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"В целом рост стоимости обучения в этом году 10,7% по всей стране, то есть это даже на 2,5% ниже, чем в прошлом году. При этом по регионам, естественно, по университетам ситуация разная", – отметил он.

По словам замминистра, в столице рост цен на обучение зафиксирован на уровне 13,8%, в Санкт-Петербурге – 7,9%, в остальных регионах – 10,5%.

Приемная кампания в российские вузы в 2026 году начнется 20 июня. В этом году станет обязательным вступительное испытание, соответствующее профилю будущего педагога при поступлении в педагогический вуз. Найти информацию о целевых местах абитуриенты смогут до начала приемной кампании.

Вместе с тем часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика