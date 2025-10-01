Прием в вузы РФ в 2026 году начнется с 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приемная кампания в вузы в 2026 году начнется 20 июня. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

С 2026 года произойдут некоторые изменения в приемной кампании. Теперь станет обязательным вступительное испытание, соответствующее профилю будущего педагога при поступлении в педагогический вуз. Например, будущий учитель химии должен будет сдавать химию в качестве обязательного предмета.

Также до 25 расширен список инженерных специальностей, для которых обязательным станет единый государственный экзамен по физике.

Найти информацию о целевых местах абитуриенты смогут еще до начала приемной кампании – в апреле.

"Формирование целевой квоты может происходить под конкретного работодателя в конкретный вуз на конкретное направление подготовки. Так, абитуриент будет сразу иметь полную картину возможного будущего трудоустройства после успешного завершения обучения", – рассказали в ведомстве.

В новом году также планируется увеличить число университетов, которые участвуют в проекте перехода на новую модель высшего образования.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщал, что российские вузы закрыли почти 100% мест в рамках приемной кампании 2025 года. В университеты было зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей.

