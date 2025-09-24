Второе медицинское высшее образование предложили сделать бесплатным в России

В России предложили сделать получение второго высшего образования в медицинских вузах бесплатным. Обращение направлено в Минобрнауки, инициатива призвана решить проблему нехватки врачей и медработников среднего звена.

Сейчас дефицит специалистов составляет 86 тысяч человек, а к 2030 году на рынок труда потребуется до полумиллиона медиков. Эксперты отмечают, что многие люди с высшим образованием не могут получить медицинское из-за высокой стоимости обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.