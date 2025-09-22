22 сентября, 23:00Технологии
Искусственный интеллект подготовил более 33 тыс сценариев уроков для школ Москвы
Искусственный интеллект подготовил более 33 тысяч интерактивных сценариев уроков для школ Москвы. Также его стали использовать для автоматической проверки домашних заданий. Все это работает на платформе МЭШ.
В некоторых столичных школах ученики начали создавать собственные нейросети. В одном из таких учреждений уже три года ведут курсы по разработке ИИ.
