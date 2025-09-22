Форма поиска по сайту

22 сентября, 23:00

Технологии

Искусственный интеллект подготовил более 33 тыс сценариев уроков для школ Москвы

Искусственный интеллект подготовил более 33 тыс сценариев уроков для школ Москвы

Искусственный интеллект подготовил более 33 тысяч интерактивных сценариев уроков для школ Москвы. Также его стали использовать для автоматической проверки домашних заданий. Все это работает на платформе МЭШ.

В некоторых столичных школах ученики начали создавать собственные нейросети. В одном из таких учреждений уже три года ведут курсы по разработке ИИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

