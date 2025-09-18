18 сентября, 10:15Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке
В Щербинке построили еще один новый корпус школы № 2122, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Теперь учебное заведение сможет принимать до 1,1 тысячи детей.
Новый корпус соединили с основным зданием теплым переходом. Там также создали комфортные условия для учебы и научно-исследовательской деятельности, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.