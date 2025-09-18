Форма поиска по сайту

18 сентября, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Собянин: к 2030 году завершим создание нового каркаса стационарной помощи

Собянин: основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Сергей Собянин: на северо-востоке Москвы появится современный городской квартал

Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

В Щербинке построили еще один новый корпус школы № 2122, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Теперь учебное заведение сможет принимать до 1,1 тысячи детей.

Новый корпус соединили с основным зданием теплым переходом. Там также создали комфортные условия для учебы и научно-исследовательской деятельности, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

