Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

В Щербинке построили еще один новый корпус школы № 2122, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Теперь учебное заведение сможет принимать до 1,1 тысячи детей.

Новый корпус соединили с основным зданием теплым переходом. Там также создали комфортные условия для учебы и научно-исследовательской деятельности, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

