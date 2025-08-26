Собянин заявил, что в столице появятся 11 круглогодичных спортивных площадок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К предстоящей зиме в Москве появятся 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата – по одной в каждом административном округе. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

В результате свыше 100 тысяч горожан получат спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома. Главным достоинством площадок нового формата окажется возможность их полноценного использования в течение всего года. Это станет возможным благодаря применению современных технологий и продуманному оснащению площадок.

Летом они будут трансформироваться для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол. Зимой их будут использовать для катания на коньках и игры в хоккей.

"По периметру хоккейных коробок смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната со специальным нецарапающимся покрытием. В дневное время за счет прозрачности бортов площадки будут максимально гармонично вписываться в окружающее пространство. А вечером их украсит светодинамическая архитектурная подсветка", – говорится в сообщении.

Рядом с каждой площадкой будут установлены четыре многофункциональные опоры, на которых разместят светильники полноцветной подсветки и два вида проекторов. Кроме того, на опорах будут смонтированы аудиосистемы, видеокамеры, спортивные прожекторы и светильники для освещения дорожки.

Вместе с тем в многофункциональных павильонах планируется разместить раздевалки, кафе, медицинский пост, туалеты, комнату охраны, гараж с ледозаливочной техникой, а также холодильную установку с системой, которая позволит повторно использовать энергию.

"В дальнейшем опыт, накопленный при создании первых 11 площадок, планируется применить в других районах города", – говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве создаются спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и неухоженных территорий. По его словам, в текущем году на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе будет открыт спортивный кластер с площадками, где горожане смогут заниматься стритболом и паделом. Также там будет скейтпарк и воркаут-зона с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом.