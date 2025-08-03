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03 августа, 14:53

Мэр Москвы

Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создаются спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и ранее неухоженных территорий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В прошлом году преобразились пустующие территории на улицах Окской – в Кузьминках и Лукинской – в Ново-Переделкине. В районе Марьино на неиспользуемом участке сделали каток", – поделился мэр столицы.

По его словам, в текущем году на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе будет открыт спортивный кластер с площадками, где горожане смогут заниматься стритболом и паделом. Также там будет скейтпарк и воркаут-зона с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом.

На Кетчерской в Вешняках построят площадку для классических видов спорта, среди которых футбол, баскетбол и настольный теннис. Кроме того, там появятся скейт-парк и памп-трек. Зимой же на площадке будет организован каток.

Помимо этого, у учебного корпуса школы "Перспектива" на 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе будет обустроен скейт-парк и благоустроена зона у небольшого пруда.

"На Кронштадтском бульваре в Головинском районе появится транзитный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта. Делаем парковку, дорожки, разбиваем яркие цветники", – поделился глава города.

Ранее Собянин и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о строительстве крытого всесезонного серфинг-центра. Объект должен появиться на территории "СберСити" – нового квартала в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Общая площадь центра составит 30 тысяч квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2028 год.

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