Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создаются спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и ранее неухоженных территорий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"В прошлом году преобразились пустующие территории на улицах Окской – в Кузьминках и Лукинской – в Ново-Переделкине. В районе Марьино на неиспользуемом участке сделали каток", – поделился мэр столицы.



По его словам, в текущем году на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе будет открыт спортивный кластер с площадками, где горожане смогут заниматься стритболом и паделом. Также там будет скейтпарк и воркаут-зона с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом.



На Кетчерской в Вешняках построят площадку для классических видов спорта, среди которых футбол, баскетбол и настольный теннис. Кроме того, там появятся скейт-парк и памп-трек. Зимой же на площадке будет организован каток.



Помимо этого, у учебного корпуса школы "Перспектива" на 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе будет обустроен скейт-парк и благоустроена зона у небольшого пруда.



"На Кронштадтском бульваре в Головинском районе появится транзитный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта. Делаем парковку, дорожки, разбиваем яркие цветники", – поделился глава города.

Ранее Собянин и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о строительстве крытого всесезонного серфинг-центра. Объект должен появиться на территории "СберСити" – нового квартала в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Общая площадь центра составит 30 тысяч квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2028 год.

