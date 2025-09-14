Игровой комплекс в виде воздушного корабля установили на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый игровой комплекс в виде воздушного корабля появился на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства, которую цитирует портал мэра и правительства столицы.

Комплекс установили на Ясногорской улице в районе Ясенево по проекту комплексного благоустройства. Постройка стала украшением дворовой территории.

Центральным элементом благоустройства стал огромный воздушный корабль. Конструкция выполнена в футуристическом стиле и изготовлена из прочных металлических материалов, ударопрочного стекла и композитов. В верхней части комплекса расположена закрытая решетчатая кабина.

Вход на борт осуществляется через стеклянный павильон с несколькими входами, оснащенными лестницами и пандусами. С этого уровня можно подняться на верхнюю палубу по двум удобным лестницам.

Уточняется, что проектировщики стремились создать не просто стандартное пространство, а настоящий арт-объект, способствующий развитию детской фантазии.

Внутри дирижабля предусмотрена просторная и безопасная зона, где дети могут свободно лазить, играть и изучать конструкцию. Например, для развития ловкости и координации установлены лестницы и сетчатые перегородки.

Открытая платформа под конструкцией подходит для игр и общения, а стеклянный павильон защищает от непогоды. Специальное травмобезопасное покрытие обеспечивает дополнительную защиту, заключили в ведомстве.

